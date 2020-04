CHU-Fès : Des opérations de désinfection aux normes internationales

mardi, 7 avril, 2020 à 10:08

Fès – Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès a mis en place un vaste programme quotidien de désinfection et de stérilisation des différents services, véhicules et structures médicales, dans le but de protéger la santé du personnel médical et des usagers de cet établissement.

Menées par une société spécialisée, les opérations de désinfection se font de manière régulière par des agents formés à cette fin, et dans le respect des normes internationales en la matière. Elles s’inscrivent dans le cadre des mesures proactives et préventives adoptées par le CHU de Fès pour enrayer la propagation du coronavirus, notamment en milieu hospitalier.

‘’Ces opérations interviennent en application du programme national de lutte contre la pandémie du Coronavirus’’, a déclaré à la MAP le responsable du service d’hygiène hospitalière, Benboubker Moussa, ajoutant que plusieurs mesures ont été prises par le CHU pour endiguer la pandémie, à travers la protection du staff médical chargé de la prise en charge des patients du Covid19, ainsi que l’ensemble du personnel de l’hôpital.

M. Benboubker a indiqué, en marge d’une opération de désinfection, organisée lundi, que ces mesures visent en premier lieu la gestion de la prise en charge des cas Covid19, de la collecte et du traitement des déchets médicaux liés à la pandémie, mettant l’accent sur l’importance de l’unité de traitement des déchets dont dispose le CHU de Fès.

Cette unité ‘’nous permet de s’aligner sur les normes et les recommandations de l’OMS en matière de gestion de la pandémie de Coronavirus’’, a-t-il fait savoir.

De son côté, le responsable de la société chargée de la désinfection du CHU, Khalid Amiri a indiqué que le rôle des agents de désinfection mobilisés par ladite société est la mise en œuvre du programme du CHU en la matière d’hygiène, ajoutant que cette opération se fait en coordination avec le bureau d’hygiène de l’hôpital.

Cette opération est réalisée de manière quotidienne et concerne notamment la désinfection des ambulances, des unités d’hospitalisation et des véhicules de transport du personnel, a-t-il précisé.

‘’Nous appliquons les normes internationales les plus strictes, en recourant à des équipements sophistiqués’’, a-t-il ajouté.

Selon la direction du CHU, outre la désinfection, tous les moyens nécessaires sont mobilisés pour enrayer la propagation du nouveau Coronavirus.