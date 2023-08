CHU Hassan II de Fès : Succès d’une résection élargie à la carène

jeudi, 3 août, 2023 à 14:56

L’administration de la prison locale d’Ain Sebaa 1 a démenti les allégations véhiculées sur des réseaux sociaux concernant le détenu (I.A), au sujet de son prétendu “placement dans une cellule d’isolement disciplinaire pendant 1 an et 4 mois, avec l’interdiction de tout contact téléphonique avec ses parents et la privation de ses autres droits”.