CHU Ibn Sina: Deux groupes de travail pour vérifier le respect des procédures en matière de santé et de sécurité de la mère et de l’enfant

lundi, 11 juin, 2018 à 13:06

Rabat – La direction du Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina a chargé deux groupes de travail distincts de vérifier le respect des procédures médicales en vigueur en matière de préservation de la santé et de la sécurité de la mère et de l’enfant et de contrôler les volets administratif et procédural à observer au niveau de la maternité et de l’hôpital d’enfants.