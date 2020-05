Le CHU Mohammed VI de Marrakech réfute le contenu d’une vidéo d’une femme prétendant être atteinte du Covid-19

dimanche, 10 mai, 2020 à 0:03

Marrakech- La direction du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech a réfuté les informations et déclarations “erronées” publiées sur certains réseaux sociaux au sujet d’une vidéo d’une femme qui prétend être atteinte du Covid-19.

“Le lundi 4 mai 2020 à 07H20, une femme vingtenaire a été accueillie au service des urgences, relevant de l’hôpital Arrazi (cellule triage Covid-19) après son arrivée de l’hôpital Ibn Zohr (selon son récit), par l’équipe médicale qui assurait la permanence au sein du même service. Il a été par la suite procédé à la confirmation que cette patiente n’est pas infectée du Covid-19 conformément au protocole recommandé par le ministère de la santé”, précise la direction du CHU de la cité ocre dans une mise au point.

Et la même source d’ajouter qu'”après avoir bénéficié des traitements nécessaires et exclu les autres cas urgents au service des urgences (non Covid), elle a quitté l’hôpital le même jour après que son état de santé s’est stabilisé, avec une prescription médicale et un rendez-vous avec le médecin spécialiste”.

La Direction du CHU Mohammed VI a souligné qu’elle se réserve le droit de dissuader quiconque veut porter atteinte à la réputation de l’établissement, faisant savoir qu’elle va informer le Parquet en vue de prendre les mesures nécessaires et d’engager la poursuite judiciaire.