Des chutes de neige et du temps froid du vendredi au lundi dans plusieurs provinces (Bulletin spécial)

jeudi, 31 décembre, 2020 à 12:41

Rabat – Des chutes de neige et du temps froid sont attendus du vendredi au lundi, a annoncé jeudi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige (15-35 cm au delà de 1400m) sont prévus du vendredi (18H00) au samedi (23h00) dans les provinces d’Al Hoceima, Boulemane, Béni Mellal, Figuig, Chefchaouen, Guercif, El Hajeb, Ifrane, Jerada, Khenifra, Midelt, Sefrou,Taourirt et Taza, a précisé la DGM dans un bulletin météorologique spécial de niveau orange notant que des flocons de neige intéresseront surtout l’après-midi de vendredi les sommets du Rif et le Nord du Moyen Atlas.

Par ailleurs, un temps froid est prévu du vendredi au lundi dans les provinces d’Al Haouz, Al Hoceima, Azilal, Béni Mellal, Boulemane, Chefchaouen, Chichaoua, Figuig, Guercif, Oujda, El Hajeb, Ifrane, Jerada, Khenifra, Midelt, Taourirt, Errachidia, Ouarzazate, Sefrou, Taroudant, Taza et Tinghir, avec des températures minimales variant entre -07°C et -02°C et des températures maximales entre 01°C et 08°C.

En outre, un temps assez froid à froid intéressera le dimanche et lundi les plaines Atlantiques Nord et Centre avec des températures minimales variant entre 03°C et 06°C et les plateaux des Phosphates et d’Oulmès avec des températures minimales variant entre 0°C et 04°C, selon le bulletin.