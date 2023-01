Chutes de neiges et fortes pluies de mardi à jeudi dans plusieurs provinces du Royaume (bulletin d’alerte actualisé)

mardi, 17 janvier, 2023 à 21:59

Une exposition de photos et de manuscrits retraçant la présence chrétienne au Maroc et mettant en lumière les aspects du vivre-ensemble au Royaume a été organisée, mardi à Dùn Laoghaire, au sud de Dublin, à l’initiative de l’ambassade du Royaume en Irlande et en partenariat avec les Archives du Maroc.