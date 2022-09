Cinq questions à Amine Saâd, président de la Fondation Trophées Marocains du Monde

samedi, 10 septembre, 2022 à 14:00

Propos recueillis par Meriem RKIOUAK

Rabat – Dans cet entretien, Amine Saâd, président de la Fondation Trophées Marocains du Monde et directeur de publication de BM Magazine, une publication dédiée à la communauté marocaine résidant à l’étranger, revient sur l’importance des Hautes directives royales en faveur des MRE. Il appelle à faire un “bilan critique” des politiques publiques à l’égard des MRE pour inventer une nouvelle forme de “lien” économique, culturel et cultuel entre cette communauté et sa mère-patrie.