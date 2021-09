Circonscription Fès-Nord : Le RNI, le FFD, le PI et le PAM remportent les quatre sièges des législatives

jeudi, 9 septembre, 2021 à 9:08

Fès – Le Rassemblement National des Indépendants (RNI), le Front des Forces Démocratiques (FFD), le Parti de l’Istiqlal (PI) et le Parti Authenticité et Modernité (PAM) ont remporté les quatre sièges de la circonscription électorale de Fès-Nord, au titre des élections législatives du 8 septembre.

Selon les résultats partiels annoncés officiellement dans la nuit de mercredi à jeudi, après le dépouillement des bulletins dans 88,9pc des bureaux de vote, le RNI arrive en tête avec 7.860 voix, suivi du FFD (7.043), du PI (6.281) et du PAM (5.102).

Au niveau de la préfecture de Fès, les élections législatives concernent deux circonscriptions électorales, à savoir Fès-Sud (4 sièges et 17 listes électorales) et Fès-Nord (4 sièges et 22 listes).

Le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales générales au niveau de la circonscription Fès-Nord, pour le scrutin du 8 septembre, a atteint 212.192 électeurs.