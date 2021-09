Classement THE: 6 universités marocaines dans le top mondial dans diverses thématiques

vendredi, 17 septembre, 2021 à 14:20

Rabat – Six universités marocaines se sont distinguées dans le classement international “Times Higher Education 2022” (THE), en se positionnant dans le Top-1000 mondial dans diverses thématiques.

L’Université Ibn Tofail de Kénitra s’est classée dans le top 601-800 en sciences physiques, suivie des universités Hassan II de Casablanca et Cadi Ayad de Marrakech (801-1.000), puis des universités Mohammed VI de Rabat, Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès et Hassan 1er de Settat (+1.001), indique un communiqué du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

S’agissant des sciences cliniques et de la santé, trois universités marocaines ont figuré parmi les 600 meilleures universités au monde. il s’agit de Sidi Mohammed Ben Abdellah (301-400), Hassan II et Mohammed V (+601).

Pour ce qui des sciences de la vie, trois universités, en l’occurrence Hassan II, Cadi Ayad et Mohammed V ont été classées respectivement 501-600, 601-800 et +801.

Le nombre d’universités marocaines figurant dans ce classement mondial a augmenté par rapport à l’année précédente, passant de cinq à six dans le domaine de la physique et de deux à trois en sciences cliniques et en sciences de la vie.

Le classement THE est considéré comme l’un des meilleurs au niveau international, a souligné la même source, notant qu’il prend en compte des critères scientifiques précis tels que la qualité de l’enseignement, la recherche scientifique, le transfert de connaissances ou encore l’ouverture internationale.

Les performances des établissements universitaires marocains confirment, encore une fois, le haut niveau des enseignants-chercheurs marocains et la pertinence des efforts des différentes composantes du système national de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, conclut le communiqué.