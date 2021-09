Classement THE: L’UIT de Kénitra dans le top mondial en Sciences physiques

jeudi, 16 septembre, 2021 à 19:06

Kénitra – L’Université Ibn Tofail (UIT) de Kénitra s’est, à nouveau, distinguée dans le classement international “Times Higher Education 2021” (THE), en se positionnant première à l’échelle nationale et dans le Top-800 mondial en Sciences physiques (mathématiques et statistiques, physique et astronomie, chimie, géologie, environnement, sciences de la terre et de la mer).