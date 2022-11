Climat: Adhésion groupée des régions marocaines à Under2 Coalition

Rabat – Les régions du Royaume du Maroc ont signé, le 16 novembre dernier en marge de la 27ème Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) à Charm El-Cheikh, 12 protocoles d’entente avec Under2 Coalition, le plus grand réseau des gouvernements infranationaux visant à accélérer l’action des régions en faveur du climat et à maintenir la hausse de la température mondiale à moins de deux degrés. Ces accords visent à développer un cadre de travail commun, en identifiant les besoins et les opportunités qui s’offrent aux douze régions dans le domaine du climat, et ouvrent des perspectives prometteuses pour réaliser le plein potentiel de l’action climatique pour les régions, grâce aux partages de connaissances et d’expertises techniques, et des espaces pertinents de coopération et d’échange, indique un communiqué de l’Association des régions du Maroc (ARM). A travers ces accords, le Royaume du Maroc sera représenté par toutes ses régions au sein de ce groupe, avec l’Association des Régions du Maroc, qui avait signé un protocole d’entente à New York le 19 septembre dernier, lors de la “Semaine du climat” coïncidant avec les travaux de la 77è session de l’Assemblée générale des Nations unies, précise la même source. Le réseau mondial Under2 Coalition comprend 270 gouvernements représentant 1,75 milliard de personnes réparties en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie et le PIB de ses membres représente 50% de l’économie mondiale. La cérémonie de signature a connu la participation de M. Abdellatif Mazouz, 1er Vice-Président de l’ARM et Président de la région Casablanca-Settat, M. Omar Moro, Vice-Président de l’ARM et Président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, M. Hro Abrou, Président de la région Drâa-Tafilalet, ainsi que Mme Màiri McAllan, ministre de l’Environnement, de la Biodiversité et de la Réforme Agraire du Gouvernement écossais, co-président de l’Under2 Coalition pour l’Europe, M. El Bachiri Mohammed, Directeur exécutif de l’ARM, M. Carlos de Freitas, Co-Directeur du FMDV – Fonds Mondial pour le Développement des Villes et M. Mike Peirce, Directeur exécutif Systems Change au Climate Group. Il convient de rappeler que ce partenariat a été conclu grâce à l’appui du Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV) et du Programme National “SISTIF – Action Climat & Territoires”, lancé en 2021 par le FMDV avec l’Association des régions du Maroc, l’Association des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) et la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) du ministère de l’Intérieur.