Clôture à Rabat de la 11ème édition de la World Policy Conference

lundi, 29 octobre, 2018 à 9:19

Rabat – La 11ème édition de la World Policy Conference (WPC), a pris fin dimanche soir à Rabat, après avoir réuni, trois jours durant, un parterre de responsables politiques et économiques, d’experts et de leaders d’opinion de plus de 40 pays différents.