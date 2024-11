Clôture à Casablanca de la 3ème conférence arabe sur la propriété intellectuelle

vendredi, 1 novembre, 2024 à 9:34

Casablanca – Les travaux de la 3ème conférence arabe sur la propriété intellectuelle se sont clôturés jeudi à Casablanca, à l’issue de deux jours de réflexion sur le thème de “La propriété intellectuelle et les défis de l’intelligence artificielle”.

Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia et l’Organisation Arabe pour le Développement Administratif (OADA), relevant de la Ligue des États arabes, cette conférence a permis de mettre en lumière l’importance des droits de propriété intellectuelle pour protéger les données, les œuvres et les innovations conçues à l’aide de l’intelligence artificielle (IA).

Initié sous l’égide de l’université Hassan II de Casablanca et en partenariat avec l’université Chouaib Doukkali d’El Jadida, l’université Hassan 1er de Settat, l’association Emiratie de la propriété intellectuelle (EIPA) et l’Université égypto-japonaise des sciences et de la technologie, ce conclave scientifique a été l’occasion de resserrer les liens de coordination entre les organismes concernés par le sujet et d’échanger les bonnes pratiques en présence d’experts nationaux et internationaux.

A ce propos, le directeur général de l’Organisation Arabe pour le Développement Administratif, Nasser Al-Hatlan Al-Qahtani, s’est d’emblée félicité de la bonne organisation de cette conférence animée par des experts en intelligence artificielle, notant aussi la qualité des interventions et le haut niveau des ateliers programmés.

Dans une déclaration à la MAP, il a estimé que cette conférence a été l’occasion de réfléchir sur les moyens de réviser les législations régissant la propriété intellectuelle à l’aune des grandes avancées dans le domaine numérique et ce, pour mieux protéger les droits de propriété intellectuelle.

Une tâche ardue au vu de l’évolution technologique à vitesse grand V, concède-t-il avant d’estimer qu’il n’en reste pas moins que les législations se doivent de suivre le mouvement pour accélérer la cadence du développement socio-économique et préserver les droits de propriété intellectuelle dans les pays arabes.

Pour sa part, Mohamed Chadi, Doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia, a déclaré au micro de la MAP que cette conférence a été l’occasion de poser toutes les problématiques concernant la propriété intellectuelle à l’épreuve de l’IA.

Et d’ajouter que les discussions dans le cadre des séances et des ateliers se sont soldées par l’adoption de recommandations portant principalement sur la modernisation de l’arsenal juridique face aux défis posés par l’IA dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Outre la déclaration finale à l’issue de la séance de clôture, cette conférence a été marquée par l’annonce du pays hôte de la prochaine édition, en l’occurrence, le Bahreïn.