Clôture des colonies de vacances au profit des enfants maqdessis au Maroc: Les parents et tuteurs des bénéficiaires expriment leur gratitude pour les efforts de SM le Roi en faveur des Palestiniens

dimanche, 28 août, 2022 à 10:17

Al-Qods – Les activités de la treizième édition des colonies de vacances organisées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au profit de 50 enfants maqdessis, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, sous le signe “Édition d’Al Inbiâat”, ont été clôturées avec le retour des enfants bénéficiaires dans leur Patrie.

Les parents et tuteurs de plusieurs enfants bénéficiaires des colonies ont exprimé, samedi, leur appréciation et leur gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Ses efforts considérables en faveur de la cause palestinienne dans divers domaines politique, économique et social.

Dans des déclarations à la presse, ils ont également exprimé leur gratitude à Sa Majesté le Roi pour l’amour sincère qu’ils ont ressenti de la part du peuple marocain, lors de leur séjour de deux semaines dans leur deuxième pays.

Les enfants maqdessis ont été accueillis, à leur arrivée à Al-Qods, en provenance de Casablanca, par le directeur du bureau de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à Al-Qods, et les tuteurs des enfants dont les sentiments se sont entremêlés entre la joie de retourner à Al-Qods et la difficulté de quitter le Maroc dont ils ont gardé une bonne impression.

La treizième édition des colonies de vacances au profit les enfants maqdessis a été organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, du 12 au 26 août dans les villes de Casablanca, Rabat, Asilah, Tanger, Tétouan, Chefchaouen et Larache.

A l’instar des éditions précédentes, l’Agence a élaboré, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, un programme riche pour cette édition ayant compris l’organisation de voyages éducatifs pour les bénéficiaires qui ont visité les monuments historiques les plus importants des villes de Casablanca, Rabat, Tanger, Asilah, Tétouan, M’diq et Chefchaouen, ainsi que plusieurs projets économiques importants réalisés par le Royaume notamment le port Tanger-Med, les usines automobiles, des projets d’infrastructure, des routes et des barrages.

Les colonies de vacances se sont achevées par l’organisation d’une réception en l’honneur des enfants maqdessis, qui a été marquée notamment par la remise d’attestations de participation aux 50 filles et garçons participant, qui ont également procédé à une opération symbolique d'”arrosage” des oliviers d’Al-Qods et visité l’exposition “Al-Qods et la Palestine dans les messages et discours de SM le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants”.