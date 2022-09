Clôture en apothéose du Moussem des fiançailles et du Festival des musiques des cimes à Bouzmou et Imilchil

dimanche, 25 septembre, 2022 à 11:13

Imilchil (Province de Midelt) – Le rideau est tombé, samedi soir à Bouzmou et Imilchil, dans la province de Midelt, sur l’édition 2022 du Moussem des fiançailles et du Festival des musiques des cimes, deux événements culturels riches en musique, danses et événements colorés.