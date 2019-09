Clôture à Kénitra de la 1ère édition francophone du séminaire de formation des planificateurs nationaux de haut niveau de maintien de la paix de l’ONU

vendredi, 13 septembre, 2019 à 22:11

Rabat- En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), le Collège royal de l’enseignement militaire supérieur (CREMS) de Kénitra a abrité, du 2 à 13 septembre, la première édition francophone du séminaire de formation des planificateurs nationaux des opérations de maintien de la paix (OMP) des Nations Unies.

Organisé conjointement par le service intégré de formation des Nations Unies et les FAR, ce séminaire a été animé par un groupe de 10 experts onusiens au profit de 39 participants relevant de treize pays de l’espace francophone (Maroc, Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinée, Madagascar, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Tunisie et la Suisse), ainsi qu’un représentant de l’Union africaine.

Ce forum, après quatre éditions présentées en langue anglaise, vise à partager avec les participants les procédures administratives et techniques des Nations Unies ainsi que les défis auxquels sont confrontés les pays contributeurs de troupes dans le domaine de la négociation, la planification, la préparation, le déploiement, le soutien et le processus de redéploiement.

La formation a été structurée en plusieurs modules intégrant des exercices pratiques et traitant des domaines relatifs notamment aux “Généralités sur les OMP”, “Généralités sur le Secrétariat des Nations Unies”, “Planification des OMP”, “Cadre des remboursements”, “Cadre du soutien logistique” et au “Cadre de génération des forces”.

Intervenant vendredi en clôture de ce séminaire, le Général de Brigade Omar El Ouadoudi, directeur du CREMS, a indiqué que cette formation, “brillamment animée” par les experts onusiens, a fourni non seulement une valeur ajoutée sur le degré de compréhension de la planification nationale des OMP, mais a également constitué une plate-forme de contact et de rapprochement vers l’interopérabilité entre plusieurs représentants de pays contributeurs de troupes.

M. El Ouadoudi a mis l’espoir de voir se perpétuer de tels événements dans un dessin de consolidation des connaissances techniques des planificateurs nationaux, insistant sur l’importance de la formation et de l’échange entre les Nations Unies et les États membres engagés dans les OMP.

Il a, en ce sens, salué et rendu hommage au courage “de ces hommes et femmes casques blues de l’ONU (…) engagés dans les forces protectrices, et qui, au péril de leurs vies, œuvrent sans compter pour le maintien de la paix et de la sécurité”.

Pour sa part, l’expert des Nations Unies Rafael Barbieri, du Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, a affirmé que ce séminaire de formation a “définitivement” atteint ses objectifs, saluant le rôle “crucial” des responsables du Collège royal de l’enseignement militaire supérieur lors des phases d’élaboration et d’exécution.

“Durant cette période, les principaux participants nationaux ont été familiarisés avec des informations fondamentales et actualisées ainsi que les bonnes pratiques en matière de négociation, de planification, de déploiement et de rotation des contingents pour les OMP”, a-t-il ajouté, faisant savoir que l’objectif de ce programme est de permettre à toutes les parties prenantes de maintien de la paix de s’étendre sur la meilleure façon de soutenir les OMP sur le terrain et de prendre des engagements communs et spécifiques en faveurs de contributions plus efficaces et plus paritaires en genre”.

De son côté, le Général de Brigade Raynold Droz (Suisse) a, au nom des participants, remercié le Maroc pour son “hospitalité”, son “soutien” et son “professionnalisme” qui ont caractérisé cet événement, ainsi que pour le contenu de qualité des séances de formation.

La cérémonie de clôture a été marquée par la remise de diplômes aux participants et des attestations aux experts des Nations Unies qui les ont encadrés.