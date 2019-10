Clôture à Tanger de la 3ème édition des Journées Portes Ouvertes de la DGSN

lundi, 7 octobre, 2019 à 7:02

Tanger – La 3ème édition des Journées portes ouvertes (JPO) de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), tenues du 2 au 6 octobre à Tanger sous le thème “Servir le citoyen: Honneur et responsabilité”, a été clôturée dimanche soir par une grande soirée riche en célébrations.

Cette 3ème édition des JPO est considérée comme réussie à tous les niveaux, et ce compte tenu du grand nombre de visiteurs venus découvrir les stands mis à leur disposition par la DGSN, a indiqué, dans une déclaration à la presse, le préfet de police de Tanger, Mohamed Ouhtit, notant qu’elle a également été l’occasion pour les citoyens de communiquer davantage avec les agents de la sûreté nationale.

Plusieurs conférences ont été organisées dans le cadre des JPO de la DGSN pour permettre à des professeurs universitaires et à des experts de débattre des problématiques d’actualité relatives à plusieurs domaines, dont la justice et la sûreté, a précisé M. Ouhtit, rappelant aussi les nombreuses démonstrations offertes au public par différentes unités de la DGSN ainsi que l’opération du don de sang qui a connu une grande affluence de la part des citoyens et des éléments de la sûreté nationale.

Pour sa part, le Commissaire divisionnaire Ahmed Ben Dahmane, a fait savoir que la soirée de clôture de la 3ème édition des JPO de la DGSN est l’occasion de célébrer les hommes et les femmes de la sûreté nationale ayant participé à cet événement, qui a connu une forte affluence de visiteurs aussi bien marocains qu’étrangers.

La soirée, à laquelle ont assisté notamment le Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, le gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, M. Ouhtit, ainsi que les directeurs centraux relevant de la DGSN, a été entamée par le son de l’hymne national interprété par la troupe musicale relevant de la DGSN.

Par la suite, une vidéo des moments les plus forts de cette édition des JPO de la DGSN a été projetée à l’assistance, avant que des élèves de l’école “Al Akkad” ne montent sur scène pour interpréter avec brio une chanson intitulée “Chourtioun ana” (Je suis un policier), écrite et arrangée par un officier de police principal relevant de la DGSN.

L’assistance a également eu à apprécier lors de cette soirée des morceaux interprétés par la chorale et la troupe musicale relevant de la DGSN, ainsi que des titres des célèbres chanteurs marocains Jalal Chekara, Nabyla Maan et Ahmed Chawki, qui ont émerveillé le public par leurs voix uniques et profondes.

Cette cérémonie de clôture a, en outre, été ponctuée par un hommage rendu au Wali de la région, M. Mihidia, ainsi qu’au préfet de police de Tanger, M. Ouhtit, et ce pour les efforts constants et inépuisables qu’ils ont fourni pour veiller au bon déroulement de ces JPO.

La DGSN a choisi de remettre au commissaire divisionnaire Abdelkebir Liouae Eddine, chef du district Tanger-Ville, le trophée du “policier de l’année”, en guise de reconnaissance vis-à-vis de son travail acharné et de son sens de l’abnégation lors de l’exercice de ses fonctions.

Par ailleurs, un hommage a été rendu à trois élèves parmi les plus méritants au baccalauréat, dont les pères sont des fonctionnaires de la DGSN, et auxquels des attestations de mérite ont été offertes par la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale.

Une compétition des meilleurs récits policiers et des meilleurs poèmes a également été organisée en marge de la 3ème édition des JPO de la DGSN. Dans ce sens, la soirée de clôture a été l’occasion de remettre les prix aux gagnants de ladite compétition, à savoir l’inspecteur de police principal Lahcen Bakour, l’officier de police principal Taoufik Zouitni, le commissaire de police principal Moumeni Bouziane et le brigadier de police Abdelkarim Khira.

Cette cérémonie de clôture a permis à l’assistance de visionner le clip vidéo de la chanson “Ala wedek ya bladna” (Pour toi, notre pays), tourné par l’artiste marocain Ahmed Chawki en collaboration avec les éléments de la DGSN. Les trois artistes marocains ayant animé la soirée ont ensuite enchanté le public par une interprétation mémorable de l’emblématique chanson patriotique “Nidae Al Hassan”, en compagnie de la troupe musicale de la DGSN.

Le maître de cérémonie a clôturé cette soirée en annonçant que la 3ème édition des Journées portes ouvertes de la DGSN a connu une affluence record, accueillant plus de 515.000 visiteurs, ce qui illustre clairement la grande réussite de cet événement, mais aussi la confiance et le respect mutuels établis entre cette institution sécuritaire et le citoyen.

Les Journées portes ouvertes de la DGSN s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de communication de la DGSN visant à consolider sa politique d’ouverture sur son environnement et à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des biens, tout en préservant l’ordre public.