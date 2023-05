La CMC de Rabat-Salé-Kénitra, une structure de nouvelle génération pour le développement de la formation professionnelle à l’échelle régionale (Responsable)

mardi, 30 mai, 2023 à 23:15

Rabat – La Cité des Métiers et des Compétences de Rabat-Salé-Kénitra, inaugurée mardi par SM le Roi Mohammed VI dans la ville de Tamesna, est une structure de nouvelle génération pour le développement de la formation professionnelle à l’échelle régionale, a assuré Mme Souad Ellouzi, directrice de la formation à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

“L’inauguration par SM le Roi de Cette Cité marque une phase importante dans la mise en oeuvre de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle, présentée devant le Souverain en avril 2019, et surtout du programme relatif à la mise en place d’établissements de formation de nouvelle génération en parfaite harmonie avec l’écosystème régional”, a précisé Mme Ellouzi dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’inauguration.

Ce concept d’établissements de nouvelle génération est surtout marqué par la mise en place d’un nouveau modèle pédagogique, la mise à disposition d’équipements d’appoint avec des plateformes d’application dédiées à chaque secteur qui permettent aux stagiaires d’acquérir les compétences techniques dans un environnement similaire au contexte professionnel, a-t-elle poursuivi.

C’est la 4ème Cité qui ouvre ses portes sur les douze prévues, avec une capacité d’accueil de plus de 3.500 places pédagogiques et un internat d’une capacité de 700 lits, a ajouté Mme Ellouzi, notant que des structures d’accompagnement sont mis à la disposition des stagiaires pour les assister tout au long de leur parcours de formation, notamment le Centre d’orientation professionnelle, le Centre de langues et soft skills, la médiathèque et la chaîne d’innovation (Coworking, FabLab, Digital Factory et Incubateur).

L’objectif est d’améliorer l’employabilité des jeunes et renforcer leur insertion professionnelle, a-t-elle conclu.

Édifiée sur un terrain de 10 Ha, la Cité des Métiers et des Compétences de Rabat-Salé-Kénitra vient enrichir et renforcer davantage le dispositif de formation de l’OFPPT dans la région grâce à une capacité d’accueil annuelle de 3.560 places pédagogiques, qui sera portée à 4.560 dès l’année prochaine grâce aux deux antennes rattachées à la Cité, à savoir l’Institut de Formation dans les Métiers de la Santé de Rabat (en cours de réalisation et offrant 560 places pédagogiques/an) et l’Institut de Formation dans les Métiers de l’Agro-Industrie de Kénitra (Projet réalisé avec une capacité de 440 stagiaires/an).