Le CMP – Fondation Mohammed V pour la Solidarité de Sidi Moumen, deuxième structure du genre à ouvrir ses portes au niveau du Royaume

lundi, 20 mai, 2019 à 18:56

Casablanca – Le Centre Médical de Proximité (CMP) – Fondation Mohammed V pour la Solidarité de Sidi Moumen, inauguré lundi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est la deuxième structure du genre à ouvrir ses portes au niveau du Royaume, a souligné Mme Sanae Dardikh, Chef du Pôle Communication de la Fondation.

Il s’agit de la deuxième structure du genre qui ouvre ses portes après le CMP – Fondation Mohammed V pour la du quartier Al Youssoufia à Rabat qui a été inauguré le 11 mai dernier par le Souverain, a précisé Mme Dardikh dans une déclaration à l’occasion de l’inauguration du Centre Médical de Proximité de Sidi Moumen.

Ce nouveau Centre vient marquer le déploiement effectif du programme des Centres médicaux de proximité -Fondation Mohammed V pour la Solidarité initié par la Fondation sous l’impulsion de SM le Roi, a-t-elle fait savoir, notant que cette plateforme hospitalière repose sur la mise à disposition d’une offre de soins médicaux, complète et intégrée, proche des populations cibles.

Le CMP de Sidi Moumen a principalement pour objectif de faciliter la prise en charge des situations d’urgence, de contribuer à l’amélioration de l’accessibilité des populations démunies aux prestations médicales et à des soins généralistes et spécialisés, a ajouté Mme Dardikh, soulignant que le Centre dispose d’un pôle des urgences médicales de proximité, d’un bloc opératoire de dernière génération, d’un pôle de santé Mère-Enfant, et d’un pôle des consultations spécialisées externes (cardiologie, ophtalmologie, ORL, dermatologie, gastro-entérologie, pédiatrie, gynécologie).

Structure intermédiaire entre le réseau des établissements de soins de santé de base (niveau 1 et 2) et le réseau hospitalier, le Centre médical de proximité – Fondation Mohammed V pour la Solidarité desservira une population de près de 500.000 habitants, permettant ainsi d’assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la Région.