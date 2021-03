CNDH : Des rencontres régionales du 9 au 27 mars pour la promotion de la parité en politique

lundi, 8 mars, 2021 à 22:10

Rabat – Le Conseil national des droits de l’Homme organise, du 9 au 27 mars une série de rencontres régionales sur la parité, en tant que fondement constitutionnel de lutte contre la discrimination.

Ces rencontres, qui verront la participation d’acteurs institutionnels, civils, politiques et syndicaux, seront organisées à Fès-Meknes le 9 mars, à Laâyoune-Sakia El Hamra (12 mars), à Drâa-Tafilalet (16 mars), à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (19 mars) et à l’Oriental (27 mars) et seront ponctuées par une rencontre nationale le 22 mars.

Ces rencontres, qui s’inscrivent dans le débat sociétal sur la promotion de l’accès des femmes aux postes politiques, visent notamment à examiner la réalité de la parité à la lumière des lois électorales et des données sociales, économiques et culturelles, ainsi que les acquis réalisés par le Maroc et les défis à relever en la matière.

Les travaux de ces rencontres seront axés sur la position des femmes sur la carte électorale, les défis qui se dressent devant la participation politique féminine et les moyens de réaliser une réforme globale, sur la base de la constitution (articles 19 et 30), la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la recommandation générale n° 23 sur la femme dans la vie politique et publique.