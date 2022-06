La CNDP participe à la 69ème réunion du Groupe de Berlin

vendredi, 3 juin, 2022 à 17:17

Rabat – Une délégation de la Commission nationale de Contrôle de la Protection des données à caractère personnel (CNDP) a participé à la 69ème réunion du Groupe de Berlin (International Working Group on Data Protection in Technology), hébergée les 1er et 2 juin à Tel Aviv par la Privacy Protection Authority d’Israël.

Préalablement à cette mission, une réunion s’est tenue en visioconférence entre MM. Gilad Semama, commissaire de la Privacy Protection Authority d’Israel, et Omar Seghrouchni, président de la CNDP, indique un communiqué de la Commission.

Les deux responsables se sont entretenus sur les actions de développement des relations bilatérales entre les deux institutions et se sont entendus sur l’organisation de visites de travail croisées, au Maroc et en Israël, pour asseoir une collaboration durable sur la protection des données à caractère personnel.

Pour rappel, le “groupe de travail international sur la protection des données dans le domaine de la technologie”, dit Groupe de Berlin, a été créé en 1983 à l’initiative d’un certain nombre d’autorités nationales de protection des données dans le monde. Aujourd’hui, il observe les tendances et les développements dans le secteur technologique, tels que le big data, l’Internet des objets ou l’intelligence artificielle.

À cette fin, le groupe élabore des recommandations et des lignes directrices pour utiliser ces technologies d’une manière conforme aux exigences de la protection des données à caractère personnel.