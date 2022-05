Coalition mondiale contre Daech : Organisation et enjeux

mercredi, 11 mai, 2022 à 12:10

Marrakech- Créée en septembre 2014, la Coalition mondiale contre Daech compte aujourd’hui 84 partenaires. Les membres de la coalition se sont engagés à combattre Daech sur tous les fronts, à démanteler ses réseaux et à contrer ses ambitions mondiales.

Voici les principaux enjeux et objectifs de la Coalition :

-Les objectifs initiaux de la Coalition sont définis dans le document “Core Vision”, adopté en juin 2015. Ce document met la lumière sur les domaines d’action et la structure de la Coalition, qui s’articule autour de cinq axes traités au sein de cinq Groupes de Travail, à savoir l’action militaire, la lutte contre les combattants terroristes étrangers (FTFS), la lutte contre le financement de Daech, la communication stratégique et la stabilisation des zones libérées.

-De 2014 à 2017, la Coalition mondiale contre Daech a tenu près de 50 réunions, dont des réunions au niveau ministériel et d’autres au niveau des directeurs politiques et des groupes de travail qui ont permis de mobiliser les forces et la volonté politique nécessaires pour lutter contre Daech.

-Un document intitulé “Guiding Principles” définissant la vision et les objectifs de la Coalition et de ses Groupes de Travail a été mis en place à partir de 2018. L’objectif principal est l’élimination complète de Daech.

– La Coalition fonctionne en que tant mécanisme de mobilisation compris dans un écosystème diplomatique, militaire et de lutte contre le terrorisme plus large. Les Etats restent les principaux responsables de la défense de leur territoire contre les menaces de Daech.

– L’adhésion à la Coalition et la contribution à ses efforts continue à se faire sur une base volontaire et la lutte contre Daech et ses filiales ne se fait pas sur la base d’une approche unique, mais plutôt selon une stratégie adaptée aux spécificités de chaque pays et région.

– La Coalition mondiale a tenu jusqu’ici huit réunions ministérielles : Paris (2015), Rome (2016), New York (2017), Bruxelles (2018), Washington (2019) et virtuellement en juin 2020 et mars 2021, ainsi que Rome (28 juin 2021).