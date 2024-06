Code de la Famille: La saisine Royale tient compte des vertus de l’Ijtihad au service de l’intérêt supérieur de la famille (académicien)

dimanche, 30 juin, 2024 à 10:52

Rabat – La saisine Royale du Conseil supérieur des Oulémas au sujet de certaines propositions à caractère religieux, portées à la Haute appréciation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par l’Instance chargée de la révision du Code de la Famille, traduit l’engagement du Souverain à promouvoir la réflexion collective sur les questions en lien avec ce chantier, a souligné Abdelaziz Oulasri, professeur de Fikh à l’Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques.

Cette initiative du Souverain tient compte des vertus de l’Ijtihad constructif et de la modération qui caractérisent les prescriptions de la Charia, au service de l’intérêt supérieur de la famille marocaine, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.

M. Oulasri a rappelé que la saisine Royale puise son essence dans les prérogatives religieuses de Sa Majesté le Roi, en sa qualité d’Amir Al Mouminine, et en tant que Président du Conseil Supérieur des Oulémas.

Elle s’inscrit également, a-t-il dit, dans le cadre de la politique clairvoyante et des orientations éclairées du Souverain en rapport avec les questions sociétales, en tête desquelles figurent celles de la famille.

Ce chercheur a affirmé que les Oulémas du Royaume ont la compétence de se prononcer sur les propositions précitées, mettant l’accent sur l’impératif de s’inspirer des vertus et de l’esprit de l’Ijtihad, en harmonie avec les règles de la Charia islamique et ses nobles finalités.

Il n’a pas manqué de vanter le rôle des Oulémas marocains dans l’émission des Fatwas en adéquation avec les valeurs et les finalités de l’Islam et la préservation de l’intérêt de la famille, le tout dans le cadre des Hautes directives Royales contenues dans la Lettre de Sa Majesté le Roi adressée au Chef du gouvernement.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Conseil Supérieur des Oulémas, a bien voulu, vendredi, donner Ses Hautes Directives audit Conseil, pour examiner certaines questions contenues dans les propositions de l’Instance chargée de la révision du Code de la Famille, en se référant aux principes et préceptes de la sainte religion de l’Islam et ses desseins tolérants, et pour soumettre une Fatwa à leur sujet à la Haute Appréciation du Souverain.