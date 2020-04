Un collectif appelle à allumer une bougie et à chanter l’hymne dimanche à 20H00

Casablanca – Un collectif d’acteurs associatifs a lancé un appel pour allumer une bougie, chanter et diffuser l’hymne national depuis les fenêtres et les balcons, dimanche à 20H00, afin d’exprimer la reconnaissance à toutes celles et à tous ceux en première ligne dans le combat contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) au Maroc.