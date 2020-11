Un collectif d’associations appelle à la suppression des articles de loi permettant le mariage avant l’âge de 18 ans

mercredi, 25 novembre, 2020 à 14:43

Rabat – Le Collectif Dounia pour l’interdiction du mariage des fillettes a recommandé, mercredi à Rabat, la suppression des articles 20, 21 et 22 du Code de la famille, permettant au juge compétent d’autoriser le mariage avant l’âge légal fixé à 18 ans.

Dans un mémorandum revendicatif, ce collectif de dix associations a souligné “la nécessité d’adopter une politique ou stratégie nationale globale pour éliminer le mariage des mineures au Maroc, qui englobe tous les secteurs concernés et faire de l’âge de 18 ans un acquis irréversible, avec la suppression des articles 20, 21 et 22 du Code de la famille qui permettent au juge de la famille en charge du mariage d’autoriser le mariage du garçon et de la fille qui n’ont pas l’âge légal fixé à 18 années grégoriennes révolues conformément à l’article 19 de la même loi”.