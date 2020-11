Collectif des Médecins Marocains au Sénégal : Plus de 410 consultations gratuites au profit de patients dakarois

mardi, 10 novembre, 2020 à 12:35

Le secteur des Établissements et Entreprises Publics (EEP) fait partie prenante du processus des réformes structurelles et historiques que connait l’économie nationale. Les missions attribuées aux EEP s’inscrivent désormais dans une vision globale, durable et intégrée du développement socio-économique, s’orientant de plus en plus vers de nouveaux “business modèles” porteurs de valeur ajoutée.