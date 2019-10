Des collégiens apprécient, à l’exposition “Trésors de l’Islam”, la grandeur de l’art islamique en Afrique

mercredi, 23 octobre, 2019 à 23:14

Rabat- Des élèves de deux établissements scolaires à Rabat ont pu apprécié, mercredi, la grandeur de l’art islamique, et ce lors d’une visite pédagogique à l’exposition “Trésors de l’Islam en Afrique : De Tombouctou à Zanzibar”, initiée par la Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc pour la coopération culturelle.

Les élèves des lycées collégiaux “Abou Houraira” et “Al-Joulane”, qui ont visité les trois sites de l’exposition, à savoir les galeries Bab Rouah et El Bab El-Kebir des Oudayas et le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, ont découvert l’histoire de l’Afrique depuis le moyen âge, s’ouvrant par la même occasion sur les moyens de propagation de l’islam, des rituels, des pratiques religieuses et des arts islamiques dans Afrique subsaharienne.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme des visites pédagogiques établi par la Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc pour la coopération culturelle au profit des élèves des collèges publics de la région Rabat-Salé-Kénitra, qui s’étale jusqu’au 25 janvier 2020, a déclaré à la MAP l’encadrant à l’Académie du Royaume, Abdenacer Messnaoui.

Dans ce sens, M. Mesnaoui a fait savoir qu’une quarantaine d’élèves bénéficieront, chaque mercredi, de cette visite des trois sites de l’exposition, soulignant que la Fondation vise ainsi à initier les élèves à l’art islamique et aux moyens de propagation de l’islam en Afrique.

Pour sa part, la directrice du collège Al-Joulane, Hayat Tahiri, a affirmé à la MAP que cette visite s’assigne pour objectif d’aiguiser le sens artistique chez les élèves et de leur permettre de s’ouvrir sur la richesse et la diversité des arts islamiques.

La responsable a salué l’initiative la Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc pour la coopération culturelle, se réjouissant du fait que les élèves ont découvert, à travers cette exposition, les liens historiques liant le Maroc au continent africain et les moyens d’expansion de l’islam dans ce continent à partir du Royaume.

De leurs cotés, les élèves se sont dits heureux d’avoir eu la chance d’effectuer cette visite pédagogique qui leur a permis de connaître de près l’art islamique et l’histoire de l’islam et des musulmans dans les pays de l’Afrique subsaharienne, exprimant leur grande appréciation des œuvres artistiques exposées, notamment les antiquités, les tapis, les bijoux et les articles de maroquinerie.

L’exposition “Trésors de l’Islam en Afrique: de Tombouctou à Zanzibar”, organisée du 17 octobre 2019 au 25 janvier 2020 par la Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc pour la coopération culturelle, en partenariat avec l’Institut du monde arabe, le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sport et la Fondation nationale des musées, regroupe 250 œuvres d’art patrimoniales et contemporaines, issues de collections publiques et privées du Maroc, d’Afrique et d’Europe.

Cette manifestation artistique porte sur trois régions géographiques, à savoir l’Afrique de l’ouest, la Corne de l’Afrique, la haute vallée du Nil, l’aire Swahilie et le Soudan subsaharien.

L’exposition met en exergue 13 siècles d’Histoire, à travers un voyage dans le temps alliant l’art, l’archéologie, l’architecture et l’ethnographie dont témoignent de grandes œuvres d’artistes contemporains qui reflètent comment l’islam a été et continue d’être exprimé dans ces contrées africaines.