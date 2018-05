Colloque à Guercif sur ‘’L’école et la question des valeurs’’

jeudi, 3 mai, 2018 à 13:53

Guercif – La Direction provinciale de l’éducation et de la formation de Guercif a organisé, mercredi, un colloque scientifique sous le thème ’’L’école et la question des valeurs’’ avec la participation d’une palette de chercheurs, de spécialistes et d’enseignants.