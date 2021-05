Colloque à Guelmim sur l’histoire du mouvement national et la dimension religieuse dans lutte contre le colonialisme

samedi, 8 mai, 2021 à 15:33

Guelmim – Un colloque sur l’histoire du mouvement national, de la résistance et de la libération a été organisé vendredi à Guelmim, avec la participation de plusieurs chercheurs et universitaires.

Ce colloque, initié par la délégation régionale des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, avait pour objectifs de jeter la lumière sur l’histoire du mouvement national, de la résistance et de la libération, de consacrer la culture nationale et de faire connaître l’histoire de la nation marocaine.

Les participants ont abordé plusieurs axes qui intéressent le mouvement national, sa naissance ainsi que la dimension religieuse dans la lutte contre le colonialisme.

C’est dans ce cadre que le chercheur en histoire moderne, Sedak Sahel a évoqué les étapes de naissance du mouvement national et de la résistance depuis la signature de l’accord du Protectorat en 1912 jusqu’à l’indépendance du Royaume en 1956, relevant que le Mouvement national a entamé sa lutte en réclamant des réformes avant de formuler des demandes politiques (abrogation des institutions du Protectorat), sociales (construction des hôpitaux et gratuité de l’enseignement) et économiques (restitution des terres leurs propriétaires).

Les autres intervenants ont mis l’accent sur la dimension religieuse dans la lutte menée par le Mouvement national et la résistance contre le colonialisme, soulignant que l’élite religieuse, dont les fkihs et chioukhs des zaouiyas, a contribué grandement à cette lutte partant du fait que l’islam incite les croyants à combattre l’occupant.