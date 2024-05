Colloque international sur l’IA et les droits de l’Homme, les 13 et 14 mai à Kénitra

dimanche, 12 mai, 2024 à 15:41

Rabat – La Délégation interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH) et l’Université Ibn Tofail organisent, les 13 et 14 mai à la Faculté des sciences juridiques et politiques de Kénitra, un colloque international sur le thème: “Intelligence artificielle et droits de l’Homme : opportunités et défis”.

Initié en partenariat avec l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), le Conseil de l’Europe et l’Institut danois des droits de l’Homme (DIHR), ce colloque s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des priorités stratégiques de la DIDH et du lancement des dynamiques liées aux problématiques émergentes en matière de droits de l’Homme, notamment l’intelligence artificielle, l’entrepreneuriat, le business, le changement climatique et la lutte contre les discours de haine, indique un communiqué des organisateurs.

Le colloque, organisé avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), abordera également les différentes dimensions et aspects de la relation entre l’intelligence artificielle et les droits de l’Homme, notamment en ce qui concerne les défis associés à l’utilisation de l’IA, tout en abordant les moyens de promouvoir les droits de l’Homme et de développer les bonnes pratiques permettant de bénéficier de l’intelligence artificielle de façon saine et responsable.

Ce colloque sera également l’occasion de rappeler les défis associés à l’IA en relation avec les transformations culturelles, sociales et environnementales, le respect des cadres de référence la régissant, ainsi que les rôles des différents acteurs concernés par la promotion et la protection des droits de l’Homme à la lumière de la révolution numérique et de l’intelligence artificielle, souligne la même source.

Ce colloque, auquel prendront part des universitaires, des experts et des juristes marocains et étrangers, ainsi que des représentants d’organisations internationales, constituera une plateforme de réflexion et d’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le but d’aborder et de gérer la transformation numérique, en général, et l’intelligence artificielle en particulier, dans ses liens multidimensionnels avec le domaine des droits de l’Homme, conclut le communiqué.