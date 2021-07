Colloque international sur le management du secteur public, en décembre à Fès

jeudi, 15 juillet, 2021 à 11:43

Fès – ‘’Management public : Crise et résilience’’ est le thème d’un colloque international qui se tiendra les 17 et 18 décembre prochain à Fès, à l’initiative du Laboratoire des études et recherches en management des organisations et des territoires (ERMOT).