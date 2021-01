Colloque sur les usages du support numérique en classe, en mars à Meknès

lundi, 4 janvier, 2021 à 16:37

Meknès- Un colloque international sur ‘’les dispositifs, les usages et les perspectives du support numérique en classe de langue’’ aura lieu les 18 et 19 mars prochain, à l’initiative de l’École Normale Supérieure de Meknès – Toulal.

Organisée en partenariat avec l’institut français et l’Académie régional d’éducation et de formation (AREF) de Fès-Meknès, cette rencontre propose de mettre en lumière les divers usages du support numérique en classe de langue, ainsi que les spécificités des enjeux et des apports de ce support spécifique.