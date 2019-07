La colonie de vacances des enfants du personnel de la MAP, un espace par excellence d’épanouissement et d’éducation sur les valeurs

mercredi, 10 juillet, 2019 à 12:36

Marrakech – La colonie de vacances organisée à la Cité ocre, au profit des enfants du personnel de l’Agence marocaine de presse (MAP) s’est clôturée, mardi soir, par une soirée mêlant distraction, joie, convivialité et éducation sur les valeurs et la citoyenneté.

La cérémonie de clôture qui a débuté par des versets du Saint Coran et l’hymne national, a été marquée par des prestations musicales et artistiques alliant danse, théâtre, chants et défilés de mode, présentées par les enfants ayant bénéficié de cette échappée estivale.

Lors de cette cérémonie, présidée par le secrétaire général de la MAP, M. Rachid Boumhil, des créations manuelles des enfants ayant participé aux ateliers pédagogiques organisés durant cette colonie de vacances, ont été exposées, outre des projections de vidéos illustrant le climat convivial régnant entre les enfants dans ces ateliers éducatifs.

S’exprimant à cette occasion, M. Boumhil a salué les efforts consentis par le staff de la Fondation-MAP, les cadres éducatifs ainsi que la qualité du contenu des activités, relevant que cette échappée estivale représente un espace d’épanouissement et d’éducation sur les valeurs de citoyenneté, tout en inculquant aux enfants l’esprit créatif, d’équipe et la collaboration.

M. Boumhil a noté que la colonie de vacances profitant aux enfants du personnel de la MAP, s’améliore d’année en année, en termes de qualité des infrastructures et des conditions de séjour.

La Cité ocre a accueilli du 1er au 11 juillet courant, une colonie de vacances organisée au profit des enfants du personnel de la MAP sous le thème “Les colonies de vacances, un espace de communication et de la construction de l’amitié”.

Cette échappée estivale, encadrée et animée par 12 cadres professionnels d’animation pédagogique, sous la supervision d’un staff qualifié de la Fondation-MAP, a bénéficié à 48 enfants âgés entre 07 et 14 ans, dont 36 garçons et 12 filles.

A l’instar des années précédentes, un programme diversifié a été concocté durant la durée de cette colonie de vacances. Les enfants du personnel de la MAP ont été au rendez-vous avec des activités mêlant distraction, concurrence loyale et encouragement de la créativité, l’esprit de groupe, la collaboration et la fraternité.

Le staff éducatif de cette colonie de vacances a aussi programmé au profit des enfants du personnel de la MAP, des ateliers divers qui prennent en compte leurs penchants et talents, dont notamment la musique, la danse, l’expression corporelle, le théâtre, la peinture ainsi que des concours culturels et sportifs et des séances de natation au sein de l’établissement accueillant la colonie de vacances, des excursions au parc de jeu “Palooza Land”, au complexe cinématographique “Mégarama”, aux espaces verts et aux sites historiques et naturels de la cité ocre.