Comité mixte de mise en œuvre des attributions de la DGAPR: La promotion des conditions des détenus est une responsabilité commune et collective

jeudi, 31 mai, 2018 à 14:09

Rabat – La promotion des conditions des détenus et la préservation de leurs droits et dignité est une responsabilité commune et collective, a indiqué, mercredi à Rabat, le comité mixte chargé de la mise en œuvre des attributions de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

Lors de sa première réunion, présidée par le délégué général à l’Administration pénitentiaire, en présence de représentants des instances et départements concernés, les membres du comité ont convenu du plan d’action de cet organe, indique un communiqué de la DGAPR.

Il a été également décidé de la tenue d’au moins deux réunions par an et la création de commissions sectorielles thématiques de coordination en vue d’examiner les différentes questions et les moyens de contribution de chaque département à la promotion des conditions des détenus ainsi que le rôle joué par chaque établissement pénitentiaire aux niveaux pédagogique et disciplinaire, outre la participation à la préservation de la sécurité publique.

De même, cette réunion a été l’occasion de présenter les grandes lignes de la stratégie de la DGAPR et déterminer les contraintes et enjeux relatifs à ses relations avec les différents départements, à savoir, entre autres, la gestion de la détention, l’habilitation des détenus pour la réinsertion, la prise en charge médicale, la préservation de la sûreté des établissements et de la sécurité des détenus, ainsi que les ressources humaines et financières.

A cet égard, les représentants des différents départements et instances ont salué l’activation de ce comité, créé en vertu de l’article 2 du Dahir 1-08-49, mettant en avant son rôle en tant qu’espace et mécanisme destinés à discuter et examiner les différentes questions relatives à la gestion des affaires de la population carcérale et à œuvrer en faveur d’une convergence entre les programmes élaborés par les différents départements, en plus de trouver des solutions à l’ensemble des problématiques, conclut le communiqué.