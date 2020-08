Le comité provincial de développement humain d’Aousserd présente le bilan des projets programmés en 2019 et 2020

jeudi, 27 août, 2020 à 23:15

Dakhla – Le comité provincial de développement humain (CPDH) d’Aousserd a présenté, jeudi, le bilan des projets programmés dans le cadre de la 3éme phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), et adopté la programmation des crédits restant au titre de l’année 2019 et 2020.

Lors d’une réunion tenue au siège de l’annexe de la province à Dakhla et présidé par le gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, les membres du CPDH ont examiné les projets portant sur le programme relatif à “l’accompagnement des personnes en situation de précarité”, au titre de l’année 2019, pour un montant global de plus de 2.65 MDH.

Pour ce qui est du programme relatif à l’amélioration du revenu et l’intégration économique des jeunes, il porte sur 27 projets générateurs d’emplois (industrie et petits commerces, agriculture, artisanat et pêche), avec un montant global de plus de 2,8 MDH.

Le programme de l’impulsion du capital humain, quant à lui, est lié à l’aménagement de deux salles dédiées à l’enseignement préscolaire et des indépendances sanitaires au centre social de proximité à Bir Gandouz, pour un montant de 64.624 DH.

De même, les membres du CPDH ont examiné les projets au titre de l’année 2020, portant sur le programme relatif à “l’accompagnement des personnes en situation de précarité”, nécessitant une enveloppe budgétaire de 1,69 MDH, en plus de la déduction d’un montant de 96.000 de l’excédent du budget de 2019.

Ils ont également passé en revue les projets inscrits dans le programme lié à l’impulsion du capital humain des générations montantes, avec un montant de 480.000 MDH.

En outre, les membres du CPDH ont adopté la programmation des crédits restant dans le cadre de la 3éme phase de l’INDH au titre de l’année 2019 et 2020, portant sur l’équipement d’un Centre dédié à la formation dans l’art culinaire au profit des personnes handicapées (70.000 DH) (programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité) et l’acquisition d’équipements et kits médicaux pour améliorer la santé de la mère et de l’enfant, destinés au Centre de santé de Bir Gandouz (programme lié à l’impulsion du capital humain des générations montantes).

D’autre part, les membres du CPDH ont approuvé un projet dans le cadre des crédits exceptionnels restant réservés pour lutter contre Covid-19, relatifs à l’accompagnement des personnes en situation de précarité, portant sur la prise en charge des personnes sans-abri au Centre d’accueil de Bir Gandouz, mobilisant ainsi un montant de 365.480 DH.

A rappeler que dans le cadre du programme d’impulsion du capital humain des générations montantes et pour atténuer les effets induits par la pandémie, il a été procédé à l’achat de fournitures destinés aux nouveau-nés et aux femmes enceintes, pour un coût total d’environ 210.000 dirhams et l’acquisition des équipements médicaux liés au Covid-19 destinés au dispensaire au Centre de Bir Gandouz (80.000 DH).

Le CPDH a, de même, adopté le point relatif à l’état d’avancement de l’opération d’acquisition des fournitures scolaires dans le cadre de l’Initiative Royale “Un million de cartables” au titre de la prochaine année scolaire 2020-2021, avec une enveloppe budgétaire de 36.690 DH.