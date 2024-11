La commémoration de la Marche Verte, une occasion de renouveler la mobilisation pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume (M. El Ktiri)

jeudi, 7 novembre, 2024 à 14:52

Rabat – La commémoration de la Marche verte constitue une occasion de renouveler la mobilisation continue du peuple marocain derrière SM le Roi Mohammed VI, afin de défendre la cause de l’intégrité territoriale du Royaume, a souligné, mercredi à Rabat, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri.

S’exprimant lors d’un meeting initié par le Haut-commissariat à l’occasion du 49e anniversaire de la Marche Verte, M. El Ktiri a indiqué que la célébration de ce glorieux anniversaire “constitue une occasion pour renouveler et réaffirmer la mobilisation continue et soutenue de toutes les catégories et franges de la société, ainsi que les forces vives et l’ensemble du peuple marocain derrière SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, afin de défendre notre première cause nationale, celle de l’intégrité territoriale”.

M. El Ktiri a relevé que l’épopée de la Marche Verte est un “événement historique saillant et qualitatif” qui a incarné la cohésion et l’attachement indéfectible des Marocains à leurs constantes religieuses et nationales, ainsi que leurs sacrifices et leur abnégation qui ont permis de parachever l’intégrité territoriale.

De même, il a rappelé que les Provinces du Sud du Royaume ont connu, depuis l’émancipation du joug colonial, un essor considérable, aussi bien en matière d’infrastructures, que dans les domaines économique, social, culturel, touristique et environnemental.

Le Haut-commissaire a, également, mis en exergue les acquis et le soutien international croissant à la question de l’intégrité territoriale durant dernières années sous la Sage Conduite de SM le Roi, soulignant à cet égard la nécessité de consolider le front intérieur, la mobilisation collective et la vigilance continue dans la perspective de réaliser et de remporter davantage de victoires pour la première cause nationale.

Et d’ajouter que le dossier du Sahara marocain est une “question existentielle et non seulement un dossier diplomatique”, précisant que l’intégrité territoriale du Royaume n’est pas un sujet de négociation et de marchandage, mais constitue plutôt la base des politiques intérieure et extérieure du Royaume.

Lors de cette rencontre, le Haut-commissariat a rendu hommage à des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, en signe de gratitude pour leurs services et sacrifices au profit de la Patrie.