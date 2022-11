Commémoration à Marrakech du 47ème anniversaire de la Marche Verte

dimanche, 6 novembre, 2022 à 21:12

Un Complexe socioéducatif pour enfants à besoins spécifiques et un Espace pour la mère et l’enfant ont été inaugurés, dimanche, respectivement dans les communes de Tinejdad et de Moulay Ali Chérif (Province d’Errachidia), à l’occasion de la célébration du 47è anniversaire de la glorieuse Marche Verte.