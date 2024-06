Commémoration à Marrakech du 70è anniversaire de la Journée Nationale de la Résistance

vendredi, 21 juin, 2024 à 23:54

Marrakech – Une rencontre a été organisée, vendredi à Marrakech, à l’occasion de la célébration du 70ème anniversaire de la Journée nationale de la Résistance, qui coïncide avec la commémoration de la disparition du martyr Mohamed Zerktouni et du 68ème anniversaire du recueillement de feu Sa Majesté Mohammed V sur la tombe de cette figure de la résistance.

Initiée par la délégation régionale du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération de Marrakech-Safi, cette rencontre a été l’occasion de mettre en relief la contribution importante des habitants de la région à cette épopée de l’histoire de la lutte du Royaume pour la liberté et l’indépendance, sous la conduite du Père de la Nation, Feu Sa Majesté Mohammed V, et de Son compagnon de lutte, Feu Sa Majesté Hassan II.

S’exprimant lors de cette rencontre, le délégué régional du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération à Marrakech-Safi, Lahcen Benyahia, a souligné que la célébration de cette journée incarne l’un des faits marquants du patriotisme et de lutte menée par le peuple marocain, sous la conduite du Glorieux Trône Alaouite, pour le recouvrement de la liberté et de l’indépendance.

Cette initiative constitue un geste de reconnaissance des sacrifices consentis par les résistants et les martyrs de la nation en faveur de la liberté, de l’indépendance et de la dignité, a ajouté le responsable, soulignant la mobilisation constante de la famille de la résistance, à l’instar de l’ensemble de la société marocaine, derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans toutes les démarches visant la modernisation et le développement des provinces du Sud du Royaume, la préservation de l’intégrité territoriale nationale et la consolidation des acquis.

De son côté, Saad Eddine Ihssan, du Conseil local des oulémas de Marrakech, a mis en exergue la place qu’occupe la célébration de cet anniversaire dans les coeurs des Marocains, ajoutant qu’il marque un moment de communion qui illustre la parfaite symbiose entre Sa Majesté le Roi et Son peuple dans la lutte pour la liberté et l’indépendance.

Quant au représentant de l’Office du développement de la coopération à Marrakech, Omar Ben Hajib, il s’est attardé sur les efforts déployés par l’Office afin de permettre aux veuves et aux enfants des résistants de bénéficier des différents programmes d’appui destinés aux coopératives, à travers la création de plusieurs coopératives féminines et de jeunes, issus de la famille de la résistance, dans divers secteurs (artisanat, agriculture, services).

Pour leur part, les différents intervenants ont souligné l’importance de la préservation de cet héritage historique et la transmission aux générations futures des enseignements de cette leçon d’histoire de lutte inspirante pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et des constantes sacrées de la nation.