Comment la digitalisation révolutionnera l’éducation après-coronavirus ?

mercredi, 20 mai, 2020 à 10:56

Casablanca – La digitalisation constitue une solution idéale pour améliorer considérablement les performances et rester à la pointe et répondre aux nouvelles problématiques de l’éducation, a souligné, Karim Derouich, Consultant en Business intelligence et Team manager à “Laclasse.ma”, plateforme interactive pour poursuivre les cours à distance.

A l’issue de cette crise sanitaire, le système éducatif marocain s’insérera dans une nouvelle dimension là où les nouvelles technologies règnent, a-t-il relevé dans un entretien accordé à la MAP.

Et de poursuivre: “Nous remarquons déjà que les écoles, les universités et les établissements scolaires commencent à réfléchir sur comment digitaliser leurs outils en vue de faciliter la gestion et le déroulement des études à distance lorsque l’environnement externe ne le permet pas”.

Pour M. Derouich, il n’est pas question d’opposer le présentiel et le digital. “Les cours à distance sont plutôt une alternative qui est similaire au cours en présentiel dans la mesure d’avoir les outils adéquats permettant de respecter l’interactivité entre enseignants et étudiants et d’avoir les fonctionnalités primordiales pour le bon déroulement des séances”.

Il a, dans ce sens, fait savoir que “Laclasse.ma”, première plateforme interactive d’études à distance au Maroc, répond aux exigences de l’enseignement marocain en offrant à tous ses utilisateurs, enseignants et étudiants, une expérience utilisateur virtuelle similaire à une vraie classe.

Conçue par de jeunes marocains experts dans les domaines du IT et sécurité, elle permet aux enseignants de créer des classes virtuelles, d’y inviter leurs étudiants, puis de programmer et lancer des cours, a-t-il expliqué.

La plateforme met aussi à la disposition des enseignants et étudiants un calendrier leur permettant le bon suivi de leurs programmes académiques et offre une multitude de fonctionnalités à même de garantir le bon déroulement des séances de cours d’une manière interactive.

L’équipe Laclasse.ma assure, ainsi, un service d’accompagnement via des séances de webinaire pour former les utilisateurs et répondre à leurs questions puis prendre en compte leurs remarques et besoins pour développer cette solution suivant une méthode agile, a-t-il conclu.