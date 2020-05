Comment expliquer aux enfants les dangers du coronavirus ?

vendredi, 8 mai, 2020 à 10:28

Rabat – Pour Aymen Kachouchi, médecin psychiatre et psychothérapeute, il est normal que l’anxiété touche les enfants en ces moments difficiles de pandémie et de confinement, surtout s’ils sont submergés par les informations qu’ils suivent à la télévision ou bien sur internet. A quoi doivent donc être vigilants les parents ? Voici les conseils du docteur pour aider les enfants à mieux appréhender les dangers du Covid-19.

Parlez à l’enfant

Tout d’abord, encouragez la communication, invitez l’enfant à parler et demandez lui ce qu’il sait à propos de ce virus, tout en créant un environnement sécurisé qui incite à l’expression libre.

Choisissez les bons termes

Ensuite, présenter la situation à un enfant de la bonne façon exige de se mettre à son niveau et trouver les mots pour lui parler du virus.

Vous pouvez rappeler à l’enfant, par exemple, des maladies qu’il a faites dans son jeune âge, de parler des grippes, rhumes et autres affections qui se sont propagés dans son école.

On peut aussi lui expliquer qu’une forme nouvelle de maladie est apparue, qui semble se propager rapidement mais qu’elle n’est pas trop méchante, en particulier pour les enfants.

Soyez rassurant

Les parents doivent véhiculer un discours rassurant, positif, succinct sans se perdre dans les détails et surtout adapté à l’âge de l’enfant.

Pour ce faire, la valorisation de la vie et de l’énergie sont des éléments essentiels, par exemple :

– Invitez les petits à vivre intensément le moment présent, faire du sport, regarder leurs dessins animés préférés, bref, faire tout ce qui leur fait plaisir. Incitez donc les enfants à vivre plutôt que de les angoisser.

– Soyez positifs, vous pouvez dire à vos enfants “Regarde, tu t’es lavé les mains donc tu ne risques rien !”, ou bien “Maman et papa sont responsables, ils se protègent et te protègent”, ou “Nous avons de grands hôpitaux et de bons médecins, donc nous sommes en sécurité”.

Choisir des exemples ludiques tirés du quotidien, notamment via le dessin, des vidéos, les dessins animés… comme vous pouvez les consulter sur le site: https://www.cocovirus.net/

Donnez l’exemple

Soyez un bon exemple pour vos enfants pour les inciter à agir de même. Lavez-vous les mains plusieurs fois dans la journée avec vos enfants, suivez strictement les mesures de prévention et les gestes barrières.