Comment l’État marocain entend aider les élèves ne pouvant pas suivre les cours à distance ?

jeudi, 4 juin, 2020 à 13:50

Rabat – Suspendus le 13 mars 2020 pour limiter la propagation du Covid-19, les cours présentiels ont été substitués par des cours à distance en vue d’assurer la continuité pédagogique, notamment via le portail électronique “TelmidTice”.

En ce qui concerne les élèves qui ne disposent pas du matériel nécessaire ou qui n’ont pas d’accès à internet, le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé un ensemble de mesures en leur faveur.

L’enseignement préscolaire et primaire

– La chaîne “Al Amazighiya” se charge de la diffusion des séances de cours pour les élèves du préscolaire et du primaire (de la première à la sixième année du cycle primaire) de 9h à 13h30.

– Lien d’accès à la programmation : http://www.tamazight-tv.ma/

Troisième année du cycle collégial et troncs communs du cycle secondaire

– La chaîne “Laâyoune” diffuse, de 9h à 19h, les cours relatifs au programme de la troisième année du cycle collégial et des troncs communs du cycle secondaire qualifiant, ainsi que les matières non incluses dans l’examen régional de la première année du baccalauréat.

– Lien d’accès à la programmation : http://www.alaoula.ma/laayoune_tv.php?lang=fr

Pour les élèves de la première et deuxième année du baccalauréat 2020

– La chaîne de télévision “Ataqafiya” diffuse, de 9h à minuit, des cours relatifs aux matières incluses dans les examens de première et deuxième années du baccalauréat 2020 et des cours d’éducation physique.

– Lien d’accès à la programmation : http://www.athaqafia.ma/programmes.php?lang=fr

Cours universitaires

– La chaîne “Arriyadia” se charge de la diffusion de tables rondes de 14h à 15h et de cours universitaires de 15h à 22h, avec une dernière séance qui sera consacrée aux cours d’anglais.

– Lien d’accès à la programmation : https://arryadia.snrt.ma/grilles-des-programmes

En plus des liens d’accès à la programmation susmentionnés, la programmation détaillée de chaque chaîne est également annoncée sur le portail électronique officiel du ministère et sur ses pages officielles sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, lors de la dernière phase de diffusion, l’accent sera mis sur les séances de révision, de soutien et de préparation aux examens.