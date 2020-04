Comment mettre, utiliser, enlever et jeter un masque ?

mardi, 28 avril, 2020 à 19:54

Rabat- Aujourd’hui, les masques de protection sont obligatoires pour endiguer la propagation du Covid-19, d’où la nécessité d’expliquer comment utiliser, mettre et enlever ces masques de protection.

Étape n°1 – Avant de mettre votre masque

– Selon les recommandations de l’OMS, il est nécessaire de se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon avant de mettre un masque.

Étape n°2 – Comment positionner votre masque ?

– Appliquez votre masque en manipulant les élastiques uniquement. Veillez à l’ajuster au mieux sur votre visage de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.

Étape n°3 – Ne touchez jamais votre masque !

– Lorsque vous portez un masque, évitez de le toucher. Chaque fois que vous touchez un masque usagé, lavez-vous les mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon.

Étape n°4 – Pensez à remplacer votre masque

– Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique.

Étape n°5 – Comment retirer votre masque ?

– Enlevez-le en le saisissant par les élastiques (ne touchez pas le devant du masque). Puis, jetez-le immédiatement dans une poubelle fermée. Enfin, lavez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon.

Bon à savoir : – Peut-on stériliser les masques ?

Étant donné que la durée de masque FFP est précisée, il serait bien de le faire pour les 2 autres masques.

– Le Chef de la division de la Pharmacie au ministère de la Santé, Mohamed Zerhouni a souligné que les masques sont à usage unique, déconseillant ainsi leur lavage et leur réutilisation, ajoutant que ces masques sont disponibles en trois types, dont les “chirurgicaux”, utilisés essentiellement par le personnel médical puisqu’ils répondent à des standards internationaux, et les “non-médicaux”, fabriqués à base de tissu non manufacturé, subventionnés et commercialisés dans le Royaume à 80 centimes.

– Ces deux types ne sont pas conçus pour protéger la personne qui les porte mais plutôt les personnes de son entourage, le troisième type concerne les masques N95 et FFP, qui protègent leurs porteurs pour une durée de huit heures et qui sont destinés spécialement aux professionnels de la santé se trouvant au premier rang de la lutte contre cette pandémie et donc, en contact direct avec les personnes atteintes de Covid-19.