Communales 2021 : Le PI, le PAM et le RNI en tête à la province de Youssoufia (résultats définitifs)

samedi, 11 septembre, 2021 à 15:59

Youssoufia – Le Parti de l’Istiqlal, le Parti Authenticité et Modernité (PAM) et le Rassemblement National des Indépendants (RNI) sont arrivés en tête aux élections communales dans la province de Youssoufia, au titre du triple scrutin du 8 septembre.

Le PI a obtenu 86 sièges, suivi du PAM (83 sièges), du RNI (61 sièges), de l’Union Constitutionnelle (19 sièges), du Mouvement Populaire (18 sièges), du Parti de la Justice et du Développement (6 sièges) et de l’Union socialiste des Forces Populaires (4 sièges), selon les résultats définitifs communiqués par les autorités locales.

Les partis de l’Equité, de l’Environnement et du Développement Durable (PEDD) et du Mouvement Démocratique et Social (MDS), le Front des Forces Démocratiques (FFD) et l’Alliance de la Fédération de Gauche (AFG) ont remporté, quant à eux, deux sièges chacun.

Le taux de participation aux élections générales au niveau de la province s’est établi à 60,81%, sachant que sur les 132.758 électeurs inscrits sur les listes électorales, 80.738 électeurs ont participé aux élections du 8 septembre à l’échelle provinciale.