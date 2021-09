Communales : le RNI remporte 227 sièges dans les différents conseils communaux de la province d’El Jadida

dimanche, 12 septembre, 2021 à 12:42

Casablanca – Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a remporté 227 sièges sur un total de 696 dans le cadre des élections communales pour les différents conseils communaux de la province d’El Jadida, tenues le 8 septembre.

Selon les résultats annoncés par la préfecture d’El Jadida, le parti de l’Istiqlal (PI) a obtenu 142 sièges, suivi du parti Authenticité et Modernité (PAM) avec 100 sièges, du Mouvement populaire (MP) : 68 sièges, l’Union socialiste des forces populaires (USFP), le parti du Progrès et du Socialisme (PPS) avec 53 sièges chacun, et le parti de la Justice et du Développement : 12 sièges, ainsi que l’Union constitutionnelle avec 8 sièges.

Le parti des néo-démocrates, l’Alliance de la fédération de la gauche, le parti de la Renaissance et de la Vertu (PRV) ont remporté 4 sièges chacun, alors que le parti de la Choura et de l’Istiqlal, le Front des forces démocratiques (FFD), le parti de l’Unité et de la démocratie (PUD), et l’Union marocaine pour la démocratie (UMD), ont obtenu 3 sièges chacun.

Le parti socialiste unifié (PSU), le parti de l’environnement et du développement durable (PEDD) ont remporté 2 sièges chacun, alors que le parti de la société démocratique (PSD), le parti de la liberté et de la justice sociale (PLJS), le Mouvement démocratique et social (MDS), le parti Al Amal, et le parti marocain libéral (PML) ont obtenu 1 siège chacun.

Le nombre total de sièges à pourvoir au niveau de l’ensemble des communes de la province était de 696 sièges, dont 70 par scrutin de liste à la commune d’El Jadida (39 sièges), et à la commune de Moulay Abdellah (31 sièges), alors que 626 sièges étaient disputés par scrutin individuel.