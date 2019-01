La communauté marocaine résidant en Mauritanie célèbre dans l’allégresse le 75e anniversaire de la présentation du Manifeste de l’indépendance

samedi, 12 janvier, 2019 à 17:15

Nouakchott – Les membres de la communauté marocaine résidant en Mauritanie ont célébré, vendredi, dans l’allégresse le 75e anniversaire de la présentation du Manifeste de l’Indépendance.

À cette occasion, l’Association marocaine pour l’unité et la solidarité a organisé, en coordination avec le Centre culturel marocain de Nouakchott, une cérémonie à laquelle ont pris part de nombreux membres de la communauté marocaine résidant en Mauritanie, de tous les âges, ainsi que des personnalités mauritaniennes.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Royaume du Maroc en Mauritanie, M. Hamid Chabar, a déclaré que l’anniversaire de la présentation du Manifeste de l’indépendance, le 11 Janvier 1944, marque indubitablement une étape importante et glorieuse dans l’épopée de la lutte nationale pour la liberté, l’indépendance et la consécration de la souveraineté nationale sur tout le territoire national. Il constitue aussi un tournant décisif dans le processus de la lutte nationale menée par le peuple marocain sous la conduite éclairée du Glorieux Trône Alaouite, s’est-il enorgueilli.

«Cet anniversaire reflète également la communion historique entre feu SM le Roi Mohammed V, le Mouvement national et le peuple marocain dans la défense de l’indépendance, des valeurs religieuses et des constantes nationales du Royaume”, a expliqué M. Chabar. Et d’ajouter que la célébration de cet illustre évènement constitue aussi un gage de fidélité et de gratitude envers les héros du mouvement national, de la résistance et de l’armée de libération, qui ont consentis d’énormes sacrifices pour affranchir le pays du joug du colonialisme.

Le diplomate marocain a de même souligné que la commémoration de cet anniversaire offre incontestablement l’opportunité de se remémorer les nobles significations de la lutte pour l’indépendance et l’édification de la nation, menée par une génération de patriotes, afin de consolider le sens profond de cette épopée, ses valeurs et sa dimension nationale pour les générations futures.

Il s’agit aussi, relève-t-il, de tirer les enseignements nécessaires à même de raffermir l’esprit de la citoyenneté positive, de faire face aux défis qui s’imposent et de gagner les paris du présent et de l’avenir sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Pour sa part, le président de l’Association marocaine pour l’unité et la solidarité, M. Abdelhak Al Oujdani, a exprimé la fierté de la communauté marocaine résidant en Mauritanie de célébrer dans la joie ce glorieux anniversaire qui a incarné la communion entre le Trône et le peuple pour recouvrer l’indépendance du Royaume.

Au cours de la cérémonie, un film documentaire a été présenté retraçant les différentes étapes de la lutte nationale sous la direction de feu SM le Roi Mohammed V, ainsi que les grandes étapes franchies sur la voie de l’édification du Royaume sous le règne de feu SM le Roi Hassan II et l’essor que connait le pays dans divers domaines sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Une exposition de livres relatant cette épopée et cette étape décisive dans l’histoire du Royaume a également été organisée.