Un concours à distance destiné aux jeunes poètes de la région Guelmim-Oued Noun

lundi, 11 mai, 2020 à 9:15

Guelmim – La Direction régionale de la culture de Guelmim-Oued Noun organise, durant tout le mois sacré de Ramadan, un concours à distance destiné aux jeunes poètes sous le thème: “Le message de la littérature hassani en temps de confinement”.

Ce concours est ouvert devant les jeunes des provinces de la région (Guelmim, Tan-Tan, Assa-Zag et Sidi Ifini) et âgés de moins de 40 ans, a indiqué la direction sur sa page Facebook précisant que la compétition se déroulera durant tout le mois de Ramadan en deux phases, éliminatoire et finale.

La phase éliminatoire sera axée sur “la pandémie du coronavirus et les moyens de prévention”.

Toutes les contributions seront publiées sur la page Facebook de la direction régionale de la Culture.

En plus de ce concours destiné aux jeunes poètes, la direction a lancé un concours interactif à distance destiné aux jeunes créateurs sous le slogan: “Nous sommes tous créatifs”.

Ces activités visent à promouvoir la vie culturelle dans la région en ce temps de confinement pour cause de coronavirus, sous le signe: “Protégez votre pays: la culture et l’art viendront chez vous”.