Le concours national commun et le concours d’accès aux écoles de management se dérouleront en juillet (ministère)

samedi, 16 mai, 2020 à 2:15

Rabat – Le Concours national commun (CNC) d’admission aux écoles d’ingénieurs et le concours national d’accès aux écoles de management (CNAEM) se dérouleront en juillet prochain, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans le cadre des mesures préventives adoptées pour faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19), le ministère a décidé, de concert avec les commissions de coordination des deux concours, d’organiser le CNAEM les 11, 13 et 14 juillet et le CNC les 16, 17 et 18 du même mois, indique vendredi un communiqué de ce département.

Compte tenu des circonstances que traverse le Royaume, il a été décidé de se contenter du volet écrit pour les deux concours, ajoute la même source, notant à cet égard que toutes les mesures de prévention seront prises afin d’assurer la sécurité des étudiants et des cadres pédagogiques et administratifs.