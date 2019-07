Le concours “Spin-Off by PIS” récompense les meilleures recherches de géologie à Errachidia

mardi, 2 juillet, 2019 à 17:36

Casablanca- Le concours “Spin-off by PIS”, destiné aux étudiants en master et doctorat Géologie de la Faculté des sciences et techniques (FST) d’Errachidia, a récompensé, dernièrement, les trois lauréats de la première édition, qui était placée sous le thème de “L’innovation au service de la géologie”, ont annoncé les organisateurs.