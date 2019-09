Conférence sur “La Grande-Bretagne, l’Union européenne et un ordre mondial en mutation” jeudi à l’Académie du Royaume

mercredi, 18 septembre, 2019 à 15:29

Rabat – Dans le cadre de ses activités, l’Académie du Royaume du Maroc organise le jeudi 19 septembre une conférence sous le thème “Britain, the European Union and a changing world order” (La Grande-Bretagne, l’Union européenne et un ordre mondial en mutation), a annoncé mercredi l’Académie.

La conférence, qui sera prononcée par le Lord Peter Ricketts, analyse les nouvelles tendances et les répercussions du départ probable de la Grande-Bretagne de l’UE, précise un communiqué de l’Académie du Royaume du Maroc, parvenu à la MAP.

Ce diplomate de longue date et membre de la chambre haute du parlement britannique se penchera également sur l’impact du Brexit sur la politique étrangère britannique, le rôle que jouera l’UE dans le monde à venir, et ses répercussions possibles pour les intérêts de tous ses amis et voisins comme le Maroc.

La conférence se tient dans un contexte de débat mouvementé en Grande-Bretagne au sujet de ses futures relations avec l’Union Européenne, observe le communiqué, faisant remarquer que ce débat est un des indicateurs des nombreux et profonds changements en cours dans la scène internationale.

La dégradation du système de multilatéralité mis en place depuis 1945, le retour de la grande compétitivité des superpuissances et la montée des États nationalistes, peu enclins à respecter les règles qui sont établies, ont pour conséquence une incertitude accrue dans le monde pour les autres pays, conclut le communiqué.