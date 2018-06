Conférence internationale sur “les États généraux des entreprises et des entrepreneurs citoyens”, fin juin à Essaouira

mardi, 5 juin, 2018 à 23:18

Essaouira – ”Les États généraux des entreprises et des entrepreneurs citoyens : nouveaux leaders et moteurs de croissance” est le thème d’une Conférence internationale qui se tiendra le 30 juin courant et le 1er juillet prochain à Essaouira, a annoncé le réseau international “Thinkers and Doers”, initiateur de l’événement.